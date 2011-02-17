Азаров хоче зі своєю ідеєю спільного аграрного ринку вийти на СНД

Україна зацікавлена в створенні спільного аграрного ринку Співдружності Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у ході зустрічі з виконавчим секретарем СНД Сергієм ЛЕБЕДЄВИМ.

«Ми підтримали ініціативу оголосити 2011 рік у СНД роком продовольчої безпеки. Як ви пам`ятаєте, в рамках Співдружності ми вже створювали спільний аграрний ринок, намагаючись досягти такої мети, навіть уклали в 1998 році відповідну угоду. В нас є зацікавленість у створенні спільного аграрного ринку, й ми хотіли б, щоб це питання серйозно розглядалося спочатку на рівні експертів, а потім уже на рівні керівників урядів», - сказав М.АЗАРОВ.