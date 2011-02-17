Литвин прогнозує, що Янукович у березні прийде до парламенту

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН прогнозує, що у березні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступить у парламенті зі Щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це спікер сказав, відповідаючи сьогодні на запитання журналістів у Черкасах в ході робочої поїздки.

При цьому В.ЛИТВИН нагадав, що відповідно до Регламенту Верховної Ради України, за звичайних обставин Щорічне послання проголошується до 31 березня поточного року, і висловив сподівання, що Президент України представить його у законодавчо обумовлені терміни.

Голова ВР повідомив, що зараз відбувається процес підготовки цього документа, і заявив, що парламент готовий заслухати Щорічне послання в будь-який зручний для глави держави час.

В.ЛИТВИН також висловив думку, що Щорічне послання «носитиме, як завжди, знаковий характер», зазначивши, що експерти і міжнародна спільнота «уважно аналізують кожне слово, кожний акцент, кожний наголос».