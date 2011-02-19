"Батьківщина" вимагає припинити терор проти сімей

Партія «Батьківщина» і фракція «БЮТ-Батьківщина» у Верховній Раді закликають владу терміново звільніть з-під варти Владислава ЯРЦЕВА та інших політв’язнів, а також негайно припинити терор і провокації проти опозиційних політичних сил і не використовувати спецслужби для цькування родин політиків з опозиції.

Про це йдеться у заяві партії «Батьківщина» і фракції «БЮТ-Батьківщина» у Верховній Раді, яку має УНІАН.

«Батьківщина» та БЮТ висловлюють протест проти репресивних заходів щодо родин опозиційних політиків», – йдеться у заяві.

У «Батьківщині» нагадують, що сьогодні, близько 15.00, у присутності дружини і трьох дітей правоохоронцями був затриманий Владислав ЯРЦЕВ, близький родич одного з керівників парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.

“Затримання В.ЯРЦЕВА – це спланований удар по нашій команді та по А.КОЖЕМ’ЯКІНУ за його опозиційну діяльність та його протидію агресивним діям СБУ щодо партії «Батьківщина», у тому числі сьогоднішньої провокації в офісі нашої партії”, – наголошують у БЮТ.

Партія «Батьківщина» і БЮТ висловлюють рішучий протест “проти репресивних заходів, які сьогодні продовжуються вже не тільки проти опозиційних політиків, але й проти їхніх родин”.

“Так, сьогодні до силових структур на допит тягнуть дружину народного депутат фракції «БЮТ-Батьківщина» Руслана ЛУК’ЯНЧУКА, яка перебуває у декретній відпустці, а також 77-річну маму Тетяни СЛЮЗ, у якої – передінфарктний стан”, – зазначається у заяві.