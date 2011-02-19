Одеська облрада віддала історичну фортецю спеціально створеному КП

Одеська обласна рада створила комунальне підприємство «Фортеця», яке займатиметься утриманням і розвитком Білгород-Дністровської фортеці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення 18 лютого прийняли депутати Одеської обласної ради.

Облрада затвердила Андрія БОЛДІНА на посаді директора обласного КП «Фортеця» і передала на баланс підприємства цілісний комплекс споруд фортеці, а також кілька об`єктів культурної спадщини, розташованих у місті Білгород-Дністровський.

Мотивуючи запропонований на затвердження сесії проект рішення про створення КП «Фортеця», начальник управління об`єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації Наталія ШТЕРБУЛЬ відзначила, що можна було створити дирекцію історичного заповідника.

«Проте я, як фахівець, переконана, - наголосила Н.ШТЕРБУЛЬ, - що заповідник - неефективна форма управління. Гроші, зароблені на об`єкті, повинні вкладатися в розвиток цього об`єкту».

Разом з тим, вона запевнила депутатів, що одразу після створення КП з території фортеці буде прибрано лотки й торгові точки.

Проект створення КП підтримав голова облради, «регіонал» Микола ПУНДИК, який відзначив, що в обласному бюджеті немає коштів на утримання і збереження фортеці.

Разом з тим фракція партії «Фронт Змін» виступила проти створення «Фортеці». Вона оприлюднила заяву, в якій рішення про створення КП «Фортеця» пов`язала з виділенням на реставраційні роботи у фортеці 6,6 млн. грн. з державного бюджету і близько 2 млн. грн., – з обласного бюджету. Крім того, стало відомо про можливе отримання гранту в розмірі 3 млн. євро від Єврокомісії.

Члени фракції пропонували закріпити за фортецею правовий статус «історико-архітектурний заповідник», а створення комунального підприємства у фортеці розцінили «як спробу влади провести тіньову приватизацію фортеці і поставити під прихований контроль призначені на реконструкцію кошти».

Довідка УНІАН. Білгород-Дністровська фортеця (Аккерманська фортеця) є історико-архітектурним пам`ятником XIII-XV ст. Вона збудована на місці античного міста Тіра.

Нині територія фортеці є музеєм-заповідником.