Грищенко пояснив, навіщо вступив в дискусію з Тимошенко через ЗМІ

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО пояснив, що виступив зі статтею "Погана порада Юлії Тимошенко» в газеті Moscow Times, щоб захистити інтереси України.

Як передає кореспондент УНІАН, в ефірі програми Шустер-Live міністр зазначив, що «якщо хтось, хто б він не був виступає проти моєї країни за кордоном, це мій обов’язок виступати на захист моєї країни».

Він наголосив, що опозиція має в Україні вести дискусію з владою, а не виносити внутрішні питання на міжнародний рівень.

"Нічого дивного в тому, що я опублікував свою статтю у відповідь на статтю Юлії ТИМОШЕНКО немає", - сказав К.ГРИЩЕНКО. Він зазначив, що «питання не втому як відповідати на ті чи інші заяви, питання в тому як відповідати на намагання тих, хто не здатний переконати своїх виборців, свій народ у своїй правоті всередині і намагається це зробити в інший спосіб - через вихід на можливості за кордоном, де не всі розуміють ані реальну ситуацію в державі, ані реальні інтереси цієї держави з точки зору можливості просування в напрямку, визначених політичними цілями, в ЄС».

К.ГРИЩЕНКО наголосив, що завдання МЗС України полягає в формуванні позитивного іміджу держави, яке «базується на фактах». «І коли хтось, хто б він не був публікує в іноземній газеті матеріал, який, по суті, іде всупереч цьому завданню, який створює враження, що ми тут живемо як туземці, що сюди неможливо їздити, що тут все погано, то це аж ніяк не сприяє тому, щоб ми 1 січня наступного року змогли без віз їздити до ЄС”, - сказав міністр.

К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що «українська влада готова до діалогу з опозицією, але я розраховую на те, що за кордоном ми будемо спільно - і влада і опозиція - просувати національні інтереси України".