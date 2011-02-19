Могильов каже, що захищати офіс БЮТ від нападу його ніхто не просив

До міліції не надходило інформації про будь-які інциденти, пов`язані з будівлею центрального офісу «БЮТ-Батьківщина» на вулиці Турівській у Києві.

«На даний момент інформації про напад не надходило, заяви не було, до нас ніхто не звертався», - сказав у п`ятницю ввечері в ефірі телеканалу «Інтер» міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

Він пояснив також, що підставою для співробітників міліції є офіційне звернення або дзвінок до міліції. За словами міністра, оскільки цього не було - то міліція не реагувала.

А.МОГИЛЬОВ також зазначив, що заяви в ЗМІ, зокрема в Інтернеті, не були підставами для дій.

Як повідомляв УНІАН, вчора депутати від "БЮТ-Батьківщини" залишили сесійну залу Верховної Ради України на знак протесту проти захоплення офісу партії “Батьківщина” в Києві на вулиці Турівська, 13.

На засіданні парламенту перший заступник голови фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що «щойно наша фракція одержала інформацію про те, що зі сторони СБУ готуються провокації проти партійного офісу політичної партії «Батьківщина», і зараз спецпідрозділ «Альфа» разом зі слідчими й співробітниками СБУ під`їжджають вже до Турівської, щоб брати його штурмом».

Після цього лідер партії "Батьківщина" Ю.ТИМОШЕНКО на своїй сторінці в Twitter написала, що Служба безпеки України проводить обшук і вилучення центрального партійного сервера в офісі партії.

У Службі безпеки України спростували заяви про захоплення спецпідрозділом "Альфа" офісу партії "Батьківщина" в Києві.

Пізніше Ю.ТИМОШЕНКО на своїй сторінці в Twitter написала, що СБУ відмовилася від наміру провести обшук у київському офісі партії через розголос, який одержала ця інформація.

За даними деяких ЗМІ, А.КОЖЕМ’ЯКІН, розповідаючи журналістам подробиці інциденту, відзначав, що старший офіцер ГОРБЕНКО повідомив, що співробітники “Альфи” мають розпорядження Генеральної прокуратури про виїмку сервера з офісу “Батьківщини”.