Тігіпко запевняє, що автоматичне відшкодування ПДВ ніхто не скасує

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО спростовує можливість відміни автоматичного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора, 18 лютого, в ефірі програми Шустер-Live, коментуючи повідомлення народного депутата України Ксенії ЛЯПІНОЇ про те, що дане рішення вже розглядається в профільному парламентському комітеті.

«Більш того, на комітеті (комітет Верховної ради з питань податкової і митної політики – УНІАН) вже обговорюється можливість відмінити автоматичне відшкодування ПДВ», - заявила К.ЛЯПІНА.

С.ТІГІПКО спростував такі заяви, зазначивши, що автоматичне відшкодування ПДВ здійснюватиметься, починаючи з 1 березня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого голова Державної податкової служби (ДПС) Віталій ЗАХАРЧЕНКО в ході доповіді Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ повідомив про те, що ДПС готова до переходу в березні ц.р. на автоматичне відшкодування податку на додану вартість.

Довідка УНІАН. Наприкінці січня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив про початок відшкодування ПДВ в автоматичному режимі з 1 березня.

Нагадаємо, Податковий кодекс передбачає застосування штрафних санкцій проти податкових служб за невчасне відшкодування податку на додану вартість.

При введенні автоматичного відшкодування ПДВ повернення коштів відбувається на 23-й день після надання декларації. В іншому разі передбачені штрафні санкції стосовно податкових служб.