Тимошенко знову викликають до Генпрокуратури
06:24, 20 лютого 2011Політика
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На понеділок
У понеділок, 21 лютого, лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО викликають до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури на 9.30.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.
Як нагадує прес-служба, Ю.ТИМОШЕНКО інкримінують використання під час кризи частини коштів, виділених в рамках Кіотського протоколу, для виплати пенсій.
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