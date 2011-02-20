Тимошенко знову викликають до Генпрокуратури

У понеділок, 21 лютого, лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО викликають до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури на 9.30.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Як нагадує прес-служба, Ю.ТИМОШЕНКО інкримінують використання під час кризи частини коштів, виділених в рамках Кіотського протоколу, для виплати пенсій.