Тігіпко виступає за введення індикативних зарплат

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО виступає за введення в Україні індикативних заробітних плат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив вчора, 18 лютого, в ефірі програми Шустер-Live.

«Нам потрібно відпрацювати й, швидше за все, виходити на індикативну заробітну плату. 120 тис. керівників підприємств поставили собі заробітну плату мінімальну, не може такого бути. Є підприємство, ось стільки працівників, ось мінімум таку заробітну плату ти собі можеш поставити», - зазначив він.

Крім того, віце-прем`єр підкреслив необхідність посилити адміністративну відповідальність за нелегальні робочі місця.

С.ТІГІПКО також повідомив, що пенсійні відрахування для роботодавців (33%) знижуватимуться, починаючи з 2013 року протягом 5 років по 1% на рік.