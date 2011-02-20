Українці в Москві кажуть, що міністр збрехав
Бібліотека не може нормально працювати
Об’єднання українців Росії спростовує слова міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА про нормалізацію роботи Бібліотеки української літератури Москви.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОУР.
«Не відповідає дійсності твердження міністра про те, що Бібліотека української літератури у Москві працює у нормальному режимі», - відзначають в ОУР.
Зокрема, наголошується, що вилучено сервер, вінчестери комп`ютерів, книги, періодику, бібліотеку відключено від Інтернету, співробітники і читачі не можуть користуватися сучасними інформаційними технологіями, тривають допити співробітників бібліотеки міліцією, колектив і читачі перебувають у постійній напрузі. Окрім того, зірвано усталений процес отримування читачами періодичних видань України, що може призвести до повного припинення розповсюдження української періодики в Росії, заявляють в ОУР.
Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 року відділ боротьби з екстремізмом МВС Росії під час обшуку вилучив із Бібліотеки української літератури у Москві більш як 50 книг для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Працівники міліції в електронному каталозі набрали слово «націоналізм» і вилучили кілька видань, в яких було виявлено це слово.
24 грудня посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що книги з бібліотеки вилучено у рамках кримінальної справи за фактом розповсюдження екстремістської літератури.
26 грудня директор бібліотеки Наталія ШАРІНА повідомила, що бібліотека опечатана і закрита. За її словами, 24 грудня в бібліотеці відбувся другий обшук, у результаті якого було вилучено жорсткі диски з комп`ютерів, а також читацькі квитки.
12 січня 2011 року у МЗС України повідомили, що бібліотека повністю відновила роботу у звичайному режимі.
14 січня у бібліотеці відбувся третій обшук, у ході якого було вилучено сервер, а директора побив співробітник міліції.
16 січня В.ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що ситуацію навколо Бібліотеки української літератури у Москві буде остаточно врегульовано найближчим часом.
18 лютого міністр закордонних справ України К.ГРИЩЕНКО у Верховній Раді під час Години запитань до уряду заявив, що ситуація навколо Бібліотеки української літератури в Москві повністю врегульована. За його словами, бібліотека працює в своєму штатному режимі.
Бібліотека української літератури була створена постановою уряду Москви від 19 грудня 2000 року.