Українці в Москві кажуть, що міністр збрехав

Об’єднання українців Росії спростовує слова міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА про нормалізацію роботи Бібліотеки української літератури Москви.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОУР.

«Не відповідає дійсності твердження міністра про те, що Бібліотека української літератури у Москві працює у нормальному режимі», - відзначають в ОУР.

Зокрема, наголошується, що вилучено сервер, вінчестери комп`ютерів, книги, періодику, бібліотеку відключено від Інтернету, співробітники і читачі не можуть користуватися сучасними інформаційними технологіями, тривають допити співробітників бібліотеки міліцією, колектив і читачі перебувають у постійній напрузі. Окрім того, зірвано усталений процес отримування читачами періодичних видань України, що може призвести до повного припинення розповсюдження української періодики в Росії, заявляють в ОУР.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 року відділ боротьби з екстремізмом МВС Росії під час обшуку вилучив із Бібліотеки української літератури у Москві більш як 50 книг для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Працівники міліції в електронному каталозі набрали слово «націоналізм» і вилучили кілька видань, в яких було виявлено це слово.

24 грудня посол України в РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що книги з бібліотеки вилучено у рамках кримінальної справи за фактом розповсюдження екстремістської літератури.

26 грудня директор бібліотеки Наталія ШАРІНА повідомила, що бібліотека опечатана і закрита. За її словами, 24 грудня в бібліотеці відбувся другий обшук, у результаті якого було вилучено жорсткі диски з комп`ютерів, а також читацькі квитки.

12 січня 2011 року у МЗС України повідомили, що бібліотека повністю відновила роботу у звичайному режимі.

14 січня у бібліотеці відбувся третій обшук, у ході якого було вилучено сервер, а директора побив співробітник міліції.

16 січня В.ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що ситуацію навколо Бібліотеки української літератури у Москві буде остаточно врегульовано найближчим часом.

18 лютого міністр закордонних справ України К.ГРИЩЕНКО у Верховній Раді під час Години запитань до уряду заявив, що ситуація навколо Бібліотеки української літератури в Москві повністю врегульована. За його словами, бібліотека працює в своєму штатному режимі.

Бібліотека української літератури була створена постановою уряду Москви від 19 грудня 2000 року.