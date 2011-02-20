У БЮТ просять Хорошковського не ганьбити СБУ

У БЮТ кажуть, що не будуть публічно вибачатися перед СБУ і пропонують її керманичу Валерію Хорошковському подати у відставку. Про це сказав бютівець Андрій Сенченко в коментарі Gazeta.ua.

“Я не сумніваюсь, що дійсно був план в СБУ щодо захоплення. Бо прекрасно пам`ятаю, як в серпні налетіли на мій офіс. І ще на офіс нашого однопартійця одного. І це було з порушенням всіх можливих норм і законів. В правоохоронців не було на руках постанови суду, але ніхто на це навіть не зважав”, - зазначив політик.

Натомість він порадив главі СБУ подати у відставку.

“Хорошковському і Ко давно пора попросити пробачення в усього українського народу і у всіх тих чесних офіцерів СБУ, які залишилися і просто подати у відставку. І не треба позорити нашу Службу безпеки”, - наголосив він.

При цьому бютівець додав, що його політсила не збирається публічно вибачатися перед СБУ.

“Ми не бачимо ніякого приводу просити пробачення. Тому нічого подібного не буде”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого депутати від "БЮТ-Батьківщини" залишили сесійну залу Верховної Ради України, щоб іти боронити офіс партії від захоплення. На брифінгу перед офісом партії перший заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН пояснив, що до будівлі прийшли співробітники Служби безпеки України. Вони посилались на припис Генеральної прокуратури щодо проведення обшуку в офісі з метою вилучення електронних носіїв, а також центрального серверу партії «Батьківщина». Припис співробітникам офісу так і не був пред’явлений, тому до офісу їх не пустили.

Натомість у Службі безпеки наголошують, що жоден працівник СБУ не відвідував того дня офіс партії "БЮТ-Батьківщина" у Києві. СБУ має намір провести своє розслідування, "у зв’язку з цим просимо представників БЮТ надати прізвища свідків, до яких начебто зверталися співробітники СБУ, прізвища самих цих буцімто співробітників, а також записи з камер відеоспостереження офісу (сподіваємося, вони є)», - сказала начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.