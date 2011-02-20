Гриценко: влада багатіє демонстративно і безкарно

Лідер партії «Громадянська позиція», народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО називає найбільш небезпечними загрозами національній безпеці України внутрішні - у політичній, економічній, соціальній та екологічній сферах.

На цьому він наголосив в інтерв’ю «Газеті по-українськи».

«Безробіття мільйонів, недоступність медицини, коли бідні люди не можуть купити ліки, або помирають від того, що до них не приїжджає «швидка». І все це на фоні демонстративного і безкарного збагачення влади», - наголосив політик.

А.ГРИЦЕНКО радить запитати своїх колег по парламенту чи урядовців, які їздять з кількома охоронцями, у якому вимірі ті живуть.

«Вони крадуть в Україні, а живуть у Європі. Там їхні підприємства, літаки, нерухомість, кошти в банках. Забезпечують свої родини товарами з-за кордону – продуктами, водою, навіть працівників на свої підприємства привозять. Їх не цікавить життя простих українців, вони живуть в абсолютно іншому вимірі», - зазначив лідер «Громадянської позиції».

Також загрозою національній безпеці він вважає корупцію. Політик наголосив на тому, що президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до парламенту законопроект про боротьбу з корупцією, але в ньому немає ключового – «кожен чиновник має декларувати видатки, свої та своєї родини».

«Тож і надалі будуть бідні, згідно з деклараціями, президенти, прем’єри і міністри, а їхні діти – ставатимуть мільярдерами. Це означає, що президент не хоче боротися з корупцією», - підсумував А.ГРИЦЕНКО.

На його переконання, якщо В.ЯНУКОВИЧ щиро хоче здолати корупцію, йому треба почати з «Межигір’я», «де встановлені підвіконня з ліванського дубу, що коштують по 45 тисяч доларів».

«Не можна однією рукою боротися з хабарництвом, а іншою дозволяти, щоб твій син їздив на автомобілі, яку придбали для президента України. Боротьба з корупцією повинна йти від першого крісла країни», - підкреслив лідер «Громадянської позиції».