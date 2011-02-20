Адвокат Луценка чекає рішення апеляційного суду

Адвокат екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Ігор Фомін Розраховує, що Апеляційний суд Києва наступного тижня призначить до розгляду скаргу на подовження терміну тримання під вартою до 26 квітня його підзахисного.

Таку думку адвокат висловив кореспонденту УНІАН, зауваживши, що апеляційну скаргу до суду було надіслано 18 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Печерський районний суд Києва подовжив Ю.ЛУЦЕНКУ арешт до 26 квітня.