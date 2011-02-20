Данилишин планує створити громадську організацію
21:48, 20 лютого 2011Політика
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Можна запросити Пінчука та Ахметова
Екс-міністр економіки Україна Богдан ДАНИЛИШИН, який одержав політичний притулок в Чехії, планує створити громадську організацію і запросити до співпраці українських олігархів.
Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу «1+1».
«Це організація, яка буде пов`язана з підтримкою демократичних форм розвитку нашої держави. Ми можемо запросити багато людей в цю організація, у тому числі і теперішніх крупних олігархів», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.
Серед тих, хто може бути запрошений для співпраці, Б.ДАНИЛИШИН назвав бізнесменів Віктора ПІНЧУКА і Рината АХМЕТОВА.
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