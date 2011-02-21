Данилишин: відкриті проти мене справи є замовленими

Екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН, який одержав політичний притулок в Чехії, не виключає, що до відкриття проти нього в Україні кримінальних справ причетні люди з колишнього керівництва Тендерної палати

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю телеканалу «1+1».

«Відкриті проти мене справи є замовленими. Думаю, що до цього замовлення приклали руку й колишні керівники Тендерної палати», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

При цьому він не назвав, кого конкретно має на увазі.

«Навіщо їх називати, якщо їх і так всі знають», - зауважив екс-міністр економіки.

При цьому Б.ДАНИЛИШИН також повідомив, що один із їхніх керівників Тендерної палати у власному кабінеті погрожував йому вбивством.

«Мені один з керівників Тендерної палати погрожував вбивством у моєму кабінеті», - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.

Нагадаємо, що раніше в інтерв`ю ЗМІ Б.ДАНИЛИШИН вже повідомляв про погрози вбивства в його кабінеті від народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство внутрішніх справ Чехії 13 січня 2011 ухвалило рішення про надання політичного притулку Б.ДАНИЛИШИНУ, затриманому в жовтні 2010 року в Празі, і якого 14 січня було випущено на свободу.