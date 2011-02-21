Гриценко: мільярдери, наближені до Януковича, бачать загрози

Народний депутат України, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що концентрація влади і сили в одних руках – це загроза для мільярдерів.

В інтерв’ю “Газеті по-українськи” політик заявив, що “мільярдери в нас нещасливі”.

«Вони мали би бути зацікавлені у стабільності, коли зростають статки громадян і внутрішній попит. А мають стабільність, як на цвинтарі”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, частина мільярдерів, яка наближена до президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, стрімко збільшує статки. “Зараз націлилися на приватизацію землі, генеруючих компаній. В економічному сенсі в них усе добре. Але розумніші з них усвідомлюють: концентрація влади і сили в одних руках – це загроза для них», - наголосив політик.

А.ГРИЦЕНКО зауважив, що президент “вже перебрав майже всі владні повноваження на себе, сам усіх звільняє і призначає”.

“Плюс у цьому один – уся країна тепер знає, що за все відповідає одна людина, ЯНУКОВИЧ Віктор Федорович”, - сказав лідер «Громадянської позиції».

«Він не може сказати, що йому завадив парламент, Генпрокурор чи голова СБУ», - зазначив народний депутат.

Плюсом, на його переконання, є й те, що “коли на місце В.ЯНУКОВИЧА прийде інша людина, з європейськими цінностями, вона з першого дня буде в комфортних умовах, зможе швидко замінити верхівку влади і почне ділитися повноваженнями”.

Сьогодні ж, на думку народного депутата, В.ЯНУКОВИЧ “хоче сконцентрувати повноваження в одних руках, прийняти закон про вибори, який на 10 років забезпечить спокій”.

«Але ж люди все бачать, і невдоволення в суспільстві зростає. Цей чайник не може кипіти довго, не випускаючи пару», - переконаний голова «Громадянської позиції».

При цьому він нагадав, що минулого року у Єгипті було спокійно і стабільно.

«Президент Єгипту правив понад 30 років, і раптом усе скінчилося відставкою, арештом його рахунків. Таким буде фінал політики, якщо вона спирається лише на силу та концентрацію повноважень», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.