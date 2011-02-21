Шкіль стверджує, що у Батьківщини є відео «візиту» СБУ в офіс партії

Партія «Батьківщина» має в своєму розпорядженні відеозаписи, які підтверджують відвідання представниками СБУ центрального офісу партії в Києві минулого тижня.

Про це газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№26 від 21 лютого 2011 року) заявив народний депутат від фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій ШКІЛЬ.

"У нас є всі дані: прізвище, ім`я, по батькові, звання начальника відділу, який керував цією операцією, є відео, на якому також зафіксовані номери машин", - сказав він. Разом із тим, за словами депутата, з проханням надати цю інформацію для проведення перевірки з СБУ "ніхто офіційно не звертався".

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого на засіданні парламенту перший заступник голови фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що «фракція отримала інформацію про те, що з боку СБУ готуються провокації щодо партійного офісу політичної партії «Батьківщина», і зараз спецпідрозділ «Альфа» разом зі слідчими і співробітниками СБУ під’їжджають вже до Турівської, щоб брати його штурмом».

Після цього лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО на своєї сторінці в Twitter написала, що Служба безпеки України проводить обшук та вилучення центрального партійного сервера в офісі партії.

У СБУ спростували заяви про захоплення спецпідрозділом "Альфа" офісу партії "Батьківщина" в Києві.

Пізніше Ю.ТИМОШЕНКО на своєї сторінці в Twitter написала, що СБУ відмовилася від наміру провести обшук у київському офісі партії через розголос, якого набула ця інформація.