Тимошенко: Янукович вирішив брати в заручники родичів опозиціонерів

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, СБУ та Генеральну прокуратуру у тиску на родичів опозиційних політиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні перед черговим допитом у ГПУ.

«Сьогодні В.ЯНУКОВИЧ вирішив брати в якості заручників родичів опозиційних політиків, тому що частину опозиційних політиків вже у в’язниці пересаджали. Це справжній терор, і викуп, який вимагає В.ЯНУКОВИЧ за життя і свободу близьких людей опозиційних політиків, – це відмова від опозиційної діяльності», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, лідер партії «Батьківщина» наголосила, що слідчий СБУ “переслідує” дружину народного депутата Руслана ЛУК’ЯНЧУКА, крім того, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, на допит до Генпрокуратури викликають родичку колишнього першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА, арештовано родича народного депутата Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА, також чиниться тиск на 77-річну матір екс-голови Державного казначейства Тетяни СЛЮЗ тощо.

«На родичів тиснуть тільки тому, що хочуть впливати на політиків, хочуть якимось чином впливати на нашу опозиційну діяльність», - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.