Литвин вважає, що на референдумі можна прийняти будь-яку Конституцію

Голова Верховної Рада України Володимир ЛИТВИН висловлюється проти винесення нової редакції Конституції на референдум для затвердження.

Про це він заявив в інтерв`ю виданню «Бізнес» (№8 від 21 лютого 2011 року).

«На референдум, як мені видається, слід виносити питання, на які людина може однозначно відповісти “так” чи “ні”», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, це стосується питання про склад парламенту, терміни обрання.

«А виносити цілісний текст, на мій погляд, неправильно. На референдумі можна прийняти сьогодні одну Конституцію, завтра - іншу. Більш того, будь-який текст, обговорюваний на референдумі, буде сприйнятий позитивно», - додав він.