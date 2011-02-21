Офіс Батьківщини цілодобово охороняють нардепи

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що офіс «Батьківщини» в Києві цілодобово охороняють народні депутати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні перед черговим допитом у Генеральній прокуратурі України.

«Офіс партії «Батьківщина» з того дня, коли була спроба СБУ вилучити наші центральні сервери партії, охороняється народними депутатами в цілодобовому режимі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, в центральному штабі партії постійно чергують 10 народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого на засіданні ВР перший заступник голови фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що «фракція отримала інформацію про те, що з боку СБУ готуються провокації щодо партійного офісу політичної партії «Батьківщина», і зараз спецпідрозділ «Альфа» разом зі слідчими і співробітниками СБУ під’їжджають вже до Турівської, щоб брати його штурмом».

Після цього лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО на своєї сторінці в Twitter написала, що Служба безпеки України проводить обшук та вилучення центрального партійного сервера в офісі партії.

У СБУ спростували заяви про захоплення спецпідрозділом "Альфа" офісу партії "Батьківщина" в Києві.

Пізніше Ю.ТИМОШЕНКО на своєї сторінці в Twitter написала, що СБУ відмовилася від наміру провести обшук у київському офісі партії через розголос, якого набула ця інформація.