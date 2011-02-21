Як змінилися рейтинги партій (опитування)

У лютому 2011 року порівняно з травнем 2010 року рейтинг партії влади знизився з 43,4% до 20,6% на фоні зростання рейтингів опозиційних політичних сил.

Про це свідчать результати опитування, проведеного “Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні, у разі проведення парламентських виборів у першій половині лютого до Верховної Ради потрапляло б шість партій та блоків – Партія регіонів (20,6% серед усіх опитаних), “Блок Юлії Тимошенко” (15,6%), Політична партія “Фронт Змін” (8,7%), Політична партія “Сильна Україна” (5,6%), Всеукраїнське об’єднання “Свобода” (4,8%) та Комуністична партія України (3,9%).

Висловили готовність проголосувати за Партію “УДАР” – 1,7%, за Партію “Громадянська позиція” – 1,3%, за Політичну партію “Наша Україна” – 1%, за “Блок Литвина” – 0,9%, за Соціалістичну партію України – 0,2%, за Прогресивну соціалістичну партію України – 0,1%, за іншу партію або блок – 2,2%. Проголосували б проти всіх 14,8%, а 7,2% не змогли визначитись.

Не відмовились від участі в парламентських виборах 76,3% опитаних (сума відсотків відповідей “Упевнений, що братиму участь” і “Скоріше за все, братиму участь”). У разі проведення виборів у першій половині лютого реальна явка виборців була би меншою.

У лютому 2011 року, порівняно з травнем 2010 року, в рейтингах партій та виборчих блоків відбулися певні зміни.

Знизився рейтинг Партії регіонів на 22,8% серед усіх опитаних (з 43,4% до 20,6%).

Знизився рейтинг Політичної партії “Сильна Україна” на 6,1% (з 11,7% до 5,6%).

Зріс рейтинг “Блоку Юлії Тимошенко” на 4,2% (з 11,4% до 15,6%).

Зріс рейтинг “Політичної партії “Фронт Змін” на 2,9% (з 5,8% до 8,7%).

Зріс рейтинг Всеукраїнського об’єднання “Свобода” на 3,4% (з 1,4% до 4,8%).

Зріс рейтинг Комуністичної партії України на 1,3% (з 2,6% до 3,9%).

Рейтинг інших партій статистично значуще не змінився.

*** «Українське демократичне коло» провело опитування 29 січня – 7 лютого 2011 року. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.