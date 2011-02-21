Екс-заступника голови Держкомрезерву засудили до 10 років ув’язнення

Сьогодні Дзержинський районний суд м. Кривий Ріг Дніпропетровської області засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього заступника голови Держкомрезерву України Миколу СІНЬКОВСЬКОГО.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що М.СІНЬКОВСЬКИЙ у вересні 2004 року, перебуваючи на посаді комерційного директора ТОВ «Ресурс-Інвест» (м. Київ), з використанням підроблених документів та за попередньою змовою зі службовими особами заволодів матеріальними цінностями мобілізаційного резерву держави, які зберігалися у ВАТ “Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат”. Таким чином державі було завдано збитків на суму 2,6 млн. грн.

Як зазначили у прес-центрі, вирок суд виніс на підставі матеріалів СБУ.

Як повідомлялося, М.СІНЬКОВСЬКИЙ перебував під арештом ще з квітня 2010 року у Дніпропетровському СІЗО.

М.СІНЬКОВСЬКИЙ був призначений на посаду заступника голови Держкомрезерву 30 серпня 2007 року тодішнім прем’єром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Був звільнений з посади 7 квітня 2010 року.