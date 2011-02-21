"Батьківщина" вважає замовним арешт Владислава Ярцева

У партії «Батьківщина» вважають рішення суду про взяття під варту депутата Київради від БЮТ, заступника голови Солом`янської районної держадміністрації Владислава ЯРЦЕВА безпідставним, замовним та політично вмотивованим.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Батьківщини”.

«Прокуратура навіть не потрудилася навести вагомих аргументів на користь саме такого запобіжного заходу. Суд не взяв до уваги, що ЯРЦЕВ має трьох неповнолітніх дітей, а його дружина перебуває у декретній відпустці”, - підкреслюється в повідомленні.

«Вина» ЯРЦЕВА полягає лише в тому, що він є родичем одного із лідерів «Батьківщини», на принципову позицію якого і хоче вплинути влада», - наголосили в партії.

Як зазначили в “Батьківщині”, “випадок з Владиславом ЯРЦЕВИМ, на жаль, є не поодиноким, коли режим цинічно тисне на опозиційних політиків, фактично беручи в заручники їхніх родичів”. “Раніше цю технологію режим обкатав на родині ЛУЦЕНКА, коли влада погрожувала кримінальним переслідуванням його сина”, - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ, заступника голови Солом’янської РДА та начальника Управління ЖКГ Солом’янської РДА було затримано 18 лютого.

Стосовно обох посадовців порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України

Сьогодні, 21 лютого, Голосіївський районний суд Києва обрав щодо обох затриманих запобіжний захід - утримання під вартою терміном на 2 місяці.

В.ЯРЦЕВ є родичем першого заступника керівника парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.