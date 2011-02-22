Кравчук: після Януковича ніхто не захоче змінювати Конституцію

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК сподівається, що після завершення каденції Віктора ЯНУКОВИЧА на посту глави держави в Україні вже ніхто не захоче змінювати Конституцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КРАВЧУК заявив під час засідання Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї, що відбулось у Києві.

«Ми віримо, що всі президенти приходять, роблять щось і йдуть, як належить, але після Президента В.ЯНУКОВИЧА будуть говорити, що вже нікому не захочеться міняти Конституцію», - сказав Л.КРАВЧУК.

Він також зазначив, що доброю запорукою підготовки і прийняття нової Конституції України є стабільність у влади, яку вдалося забезпечити чинному главі держави В.ЯНУКОВИЧУ.

«Слава богу, у нас є стабільність у владі. Це є перший крок до стабільності у суспільстві. Для того щоб була стабільність у суспільстві, народ мусить повірити в дії, які робить влада. І повірити, що він сам причетний до цієї влади, він контролює владу і може вжити кроків, щоб влада виконувала свої зобов’язання», - сказав Л.КРАВЧУК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 лютого, В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про підтримку ініціативи Президента України у 1991-1994 роках Л.КРАВЧУКА щодо створення Конституційної Асамблеї для підготовки змін до Конституції України.

В.ЯНУКОВИЧ створив Науково-експертну групу з підготовки Конституційної Асамблеї. Група має узяти до відома запропоновану Л.КРАВЧУКОМ концепцію реформування Конституції України.

Сьогодні на засіданні Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї В.ЯНУКОВИЧ висловив думку, що роботу з підготовки проекту нової редакції Основного Закону має очолити Л.КРАВЧУК.