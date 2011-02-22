Кармазін: простіше змінити Азарова, ніж Конституцію

Народний депутат України Юрій КАРМАЗІН (фракція НУ-НС) називає указ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо створення Конституційної Асамблеї “непродуманим кроком”, що роз’єднує країну.

Про це Ю.КАРМАЗІН сказав в інтерв’ю УНІАН.

За його словами, в трьох із п’яти пунктів указу йдеться про підтримку ініціативи Президента України у 1991-1994 роках Леоніда КРАВЧУКА. Він вважає, що таким чином В.ЯНУКОВИЧ намагається розділити на двох свою відповідальність за “неконституційні дії і за узурпацію влади”.

Ю.КАРМАЗІН наголосив, що в Конституцією не передбачено, що зміни до неї має готувати якась Конституційна Асамблея. “Президенту України треба дотримуватись чинної Конституції, бо інакше він себе ставить поза Конституцією”, - додав він.

За словами депутата, шляхом створення Конституційної Асамблеї В.ЯНУКОВИЧ хоче передбачити у новому Основному Законі ще більше повноважень для себе. Ю.КАРМАЗІН наголосив, що Президент України вже призначає всі органи влади. “Це не є нормально, оскільки фактично Кабмін позбавлено статусу вищого органу виконавчої влади”, - додав він. ”Хоча зрозуміло, що такі функції не можна надавати Кабміну під керівництвом Миколи АЗАРОВА, бо він ними користується не на користь державі, але це ж не привід, що через М.АЗАРОВА треба міняти Конституцію, бо простіше – змінити АЗАРОВА”, - сказав Ю.КАРМАЗІН.

Він не виключив, що зміни до Конституції можуть затвердити поза парламентом, тобто на референдумі. За словами Ю.КАРМАЗІНА, це також буде порушенням Конституції.

“Ви знаєте, що ніхто ніколи не думав, що оминуть парламент і просто так повернуться до Конституції 1996 року через рішення Конституційного Суду України. Це було справді неможливо з точки зору Конституції, але стало можливо з точки зору тієї дійсності, коли Конституцію ніхто не хоче дотримуватись”, - сказав Ю.КАРМАЗІН.

Він виключив, що, “побачивши загрозу, а влада вже бачить для себе серйозну загрозу, бо кругом йде невдоволення тими діями, які нею робляться”, зміни до Основного Закону можуть бути ухвалені в обхід парламенту.

При цьому він зазначив, що створення Конституційної Асамблеї є також своєрідним сигналом для парламентської більшості, що при ухваленні нової редакції Конституції без неї можуть обійтися.

“На сьогодні Президент не має у Верховній Раді України конституційної більшості у 300 голосів”, - констатував Ю.КАРМАЗІН.

За його словами, саме створення Конституційної Асамблеї можна вважати способом дотиснути “300 голосів за потрібне йому рішення, за потрібну йому Конституцію” під приводом того, що інакше все може бути зроблене поза парламентом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 лютого, В.ЯНУКОВИЧ підписав указ про підтримку ініціативи Президента України у 1991-1994 роках Леоніда КРАВЧУКА щодо створення Конституційної Асамблеї для підготовки змін до Конституції України.

В.ЯНУКОВИЧ створив Науково-експертну групу з підготовки Конституційної Асамблеї. Група має узяти до відома запропоновану Л.КРАВЧУКОМ концепцію реформування Конституції України.