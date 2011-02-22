Дипломати підтвердили авіаудари по демонстрантах в Лівії

Лівійські дипломати в посольствах в Малайзії та Індії, під враженням жорстокого розгону опозиційних демонстрацій у себе в країні, звинуватили режим Каддафі в діях проти свого народу. Посол в Індії подав у відставку.

Дипломати підтверджують дані про те, що військова авіація в Тріполі атакує демонстрантів.

«Ми засуджуємо варварську, незаконну бійню і тотальне знищення безневинних громадян», - зазначається в спеціальній заяві посольства Лівії в Малайзії, яке цитує Газета.ру з посиланням на Reuters.

За словами посла Лівії в Індії, відставку викликано авіаударами в Тріполі, яких завдають військові по опозиційних демонстраціях. Представник режиму Каддафі в Делі стверджує, що дипломатичний корпус розбурханий тим, що відбувається на батьківщині, передрікаючи нові відставки якщо насильство триватиме.

Посол Лівії в США Алі Ауджалі закликав Муаммара Каддафі залишити свою посаду і звернувся до міжнародного співтовариства з проханням засудити вчинені владою країни жорстокі заходи для придушення протестів, повідомляє Associated Press. За словами Ауджалі, який працює на лівійський уряд близько 40 років, сам він не вважає себе причетним до бійні, розв`язаної режимом, і тому не збирається відмовлятися від своєї посади.

У понеділок світові ЗМІ повідомили, що влада Лівії розганяє за допомогою авіації акції опозиції, пізніше син Каддафі спростував цю інформацію.