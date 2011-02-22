Корнійчук: Ну скільки мене можна притягувати до Онопенка...

Колишній перший заступник міністра юстиції Євген КОРНІЙЧУК не вважає політичною порушену проти нього кримінальну справу.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті "КоммерсантЪ-Украина" (№ 27).

Кажучи про те, чи не пов`язане його звільнення з СІЗО із зустріччю голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА (В.ОНОПЕНКО є тестем Є.КОРНІЙЧУКА - УНІАН) з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, яка сталася 14 лютого, Є.КОРНІЙЧУК сказав: "У мене трохи інша інтерпретація. Можливо, є незрозуміле для мене бажання когось насолити мені, але політики, виходячи з того, що все відбувається, я не бачу. Щодо зустрічі ОНОПЕНКА з Президентом, то краще ставити ці питання ОНОПЕНКУ. Я схильний вважати, що слідчі не могли діяти інакше, окрім як випустити мене, оскільки я на момент свого звільнення зі справою вже ознайомився. А процедура у рамках кримінального процесу передбачає, що у цей момент слідчий зобов`язаний ухвалити процесуальне рішення – випустити мене або залишити. Не секрет, що за кілька днів до цього суд продовжив термін утримання мене під вартою на два місяці. Я про це рішення дізнався з преси".

"Я не знаю, що було на зустрічі з Президентом, я це питання з ОНОПЕНКОМ не обговорював. У даному разі я не можу ані заперечувати, ані визнавати якийсь зв`язок між цими подіями. Але повторюся: процесуально слідчий зобов`язаний ухвалити рішення про моє звільнення. І я підкреслюю: я сподіваюся, що слідчі будуть об`єктивні і оберуть запобіжний щодо інших колишніх членів уряду інший захід. У СІЗО сидить колишній міністр екології ФІЛІПЧУК. Людині сьомий десяток, у нього погане здоров`я. Але, наскільки мені відомо, окрім мене, ніхто з матеріалами своїх справ ще не ознайомився", - підкреслив Є.КОРНІЙЧУК.

"У мене своя сім`я і 18 років щасливого шлюбу. Мені 44 роки, і мені є що розказати - наприклад, про свй трудовий шлях. Книжку написати можна!.. У мене є своє життя! Ну скільки мене можна притягувати до Онопенка - у нього своя "кухня", у мене - своя. Ми спілкуємося, як правило, на сімейних святах. Я розумію, на що ви натякаєте, але...", - емоційно відповів Є.КОРНІЙЧУК на запитання кореспондента.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого слідчий Генеральної прокуратури Україна змінив запобіжний захід з арешту на підписку про невиїзд екс-першому заступнику міністра юстиції України Є.КОРНІЙЧУКУ, який є зятем голови Верховного Суду України Василя ОНОПЕНКА.

Генеральна прокуратура 22 грудня 2010 року порушила кримінальну справу щодо Є.КОРНІЙЧУКА. Справа порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків). Колишньому першому заступнику глави Мінюсту висунуто звинувачення у зловживанні службовим становищем при проведенні держзакупівель.