Міноборони: на території Лівії немає українських льотчиків

На території Лівійської Арабської Джамагирії не перебуває жодного військового льотчика Збройних сил України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, зазначивши, що сьогодні деякі вітчизняні засоби масової інформації оприлюднили інформацію, що нібито пілоти винищувачів, які здійснювали обстріли демонстрантів у Лівії, були українцями.

Департамент преси та зв’язків із засобами масової інформації Міноборони звертає увагу представників вітчизняних ЗМІ, що оприлюднення і публікація подібних неперевірених матеріалів наносить непоправної шкоди іміджу нашої держави та її Збройних сил.