Яценюк каже, що Янукович виходить на «фінішну пряму»

Народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що рішенням про створення Конституційної Асамблеї Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбирає у Верховної Ради право ухвалювати зміни до Конституції України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Фронту Змін», про це А.ЯЦЕНЮК заявив, коментуючи рішення глави держави створити Конституційну Асамблею.

«Конституційна Асамблея – не декорація для укріплення конституційної монархії Президента», - заявив він.

А.ЯЦЕНЮК вимагає негайно прийняти постанову Верховної Ради про створення в Україні Національної Конституційної Асамблеї, до участі в якій будуть залучені не тільки представники Президента України, але й політичні партії та парламентські фракції.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що «своїм рішенням Президент відбирає в парламенту право ухвалювати зміни до Конституції». «Це – черговий етап конституційного перевороту, коли вся вертикаль влади в країні будується під одну людину, а першим кроком в цьому напрямку було створення неконституційної коаліції, другим – неконституційне – без участі парламенту - повернення Основного Закону 1996-го року, третім – неконституційне продовження повноважень народних депутатів і Президента», - зазначив він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, тепер Президент України «виходить на «фінішну пряму»: він намагається остаточно закріпити всю владу за однією особою – за собою».

Лідер «Фронту Змін» наголосив, що «країна без балансу гілок влади приречена на стагнацію і деградацію». «Повернути Україну на шлях розвитку може Конституція, зміни до якої будуть внесені за участю народу і ухвалені на референдумі. Але почати цей процес має Національна Конституційна Асамблея не імені Президента ЯНУКОВИЧА, а імені народу України. Вона має представити суспільну і експертну думку, а не тільки обгрунтує бажання Президента», - підкреслив він.

Як повідомлялося, 21 січня 2010 року А.ЯЦЕНЮК вніс до парламенту проект постанови «Про утворення Національної Конституційної Асамблеї», що мала розробити проект нової редакції Конституції для винесення його на всеукраїнський референдум. Згідно з проектом постанови, персональний склад Національної Конституційної Асамблеї формується на паритетній основі на підставі відкритих консультацій з Президентом, політичними партіями та депутатськими фракціями парламенту, з урахуванням пропозицій Верховної Ради Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, Національної академії наук України, провідних фахівців у галузі конституційного права, інших науковців та всеукраїнських правозахисних громадських організацій.

Підготовлені Асамблеєю пропозиції пропонувалося винести на громадське обговорення, після чого - проект нової редакції Конституції України винести на розгляд Верховної Ради України та затвердити всеукраїнським референдумом.