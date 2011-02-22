У тому, що Янукович «виглядає як диктатор», винна його команда?

Лідер громадянського об`єднання «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК вважає, що рік діяльності влади нинішнього Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА став роком “брехні, страху і розчарувань” українського народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політика, про це З.ШКІРЯК заявив, коментуючи річницю перебування В.ЯНУКОВИЧА на посаді глави держави.

Зокрема, З.ШКІРЯК сказав: «Можна стверджувати, що цей рік став роком брехні, страху і розчарувань для українського народу. Складно собі уявити будь-яку цивілізовану європейську країну, в якій би влада так відверто знущалася над власним народом».

За словами політика, починаючи з Харківських угод, правлячий режим пішов шляхом обману власних громадян. “Замість обіцяного зниження ціни на газ, ми отримали стрімке зростання тарифів на ЖКГ та енергопостачання. Потім були «ігрища» регіоналів з українською мовою, які ледь не призвели до розколу країни... Почалися брутальні політичні репресії відносно лідерів опозиції і залякування всіх інакомислячих. Девізом влади стало гасло: «до в`язниці або на коліна», - заявляє З.ШКІРЯК.

Він зазначив, що попри обурення і вимоги суспільства, В.ЯНУКОВИЧ зберігає на посаді міністра внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВА та міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА.

«Провальна економічна політика уряду Миколи АЗАРОВА призвела до серйозних соціально-економічних наслідків: зростання безробіття, бідності, росту цін на продукти харчування, товарів першого вжитку, бензину. Катастрофічно знизилася купівельна спроможність населення, впав рівень життя. Обіцяна боротьба з корупцією так і залишилася «показухою», - прокоментував голова СХП.

З.ШКІРЯК вважає, що влада свідомо взяла курс на побудову жорстокої поліцейської держави, курс на повну ліквідацію свободи.

«Замовні» рейди прокуратури, СБУ та міліції стали звичним явищем, а безпідставні затримання і арешти громадян - нормою. Апофеозом стало жорстоке побиття народних депутатів від опозиції в залі Верховної Раді України, а винні у цьому злочині уникли покарання», - стверджує політик.

Лідер «Нового Києва» також відзначив, що «реформаторська» діяльність уряду призвела до Податкового майдану, а розроблені в «хащах» Кабміну “пенсійна реформа ТІГІПКА”, Трудовий і Житлові кодекси, викликають обурення в українському суспільстві.

“По суті, урядовці банально підставили Президента, але він має нести повну відповідальність за все”, - наголосив З.ШКІРЯК.

За його словами, світова спільнота вже не сприймає Україну як демократичну державу, а В.ЯНУКОВИЧ “поки що виглядає диктатором”.

“Ми значно опустилися у всіх міжнародних рейтингах. Країну «розриває» постійне конституційно-правове свавілля, для європейської держави – це неприпустимо», - підкреслив З.ШКІРЯК.

Він висловив застереження, що «курс на повну узурпацію влади”, взятий регіоналами, в результаті, призведе до ще більшого народного спротиву і зростання протестних настроїв.

“В умовах стрімкого падіння популярності Партії регіонів і низької підтримки Президента, у В.ЯНУКОВИЧА є два шляхи: негайно звільнити уряд М.АЗАРОВА і почати діалог з людьми, або продовжити «у тому ж дусі», ризикуючи отримати свій «африканський сценарій», - підсумував З.ШКІРЯК.