Прес-конференція «Перший рік президентства Януковича. Підсумки»
У четвер, 24 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція «Перший рік президентства Віктора Януковича. Підсумки».
Під час прес-конференції будуть оприлюднені сенсаційні висновки, отримані в ході проведення всеукраїнських соціологічних досліджень та фокус груп.
Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на прес-конференцію:
Як українці ставляться до влади та опозиції (порівняння даних з попередніми дослідженнями)?
Кого українці вважають опозицією?
Як громадяни оцінюють зміни в країні за останній рік: щодо громадських свобод, в економіці та зовнішній політиці?
Кому з політиків довіряють та не довіряють громадяни?
Резонансні кримінальні справи: боротьба з корупцією чи з опозицією?
Як на думку респондентів змінилися стосунки з ЕС та Росією за останній рік?
Скільки в Україні багатіїв?
Учасники прес-конференції:
Володимир Застава, директор департаменту комунікацій Горшенін Груп,
Марина Ткаченко, директор з програм розвитку людського потенціалу Горшенін Груп.
Контакт для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 63, (098)343 62 11.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.