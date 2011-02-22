Прес-конференція «Перший рік президентства Януковича. Підсумки»

У четвер, 24 лютого, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться прес-конференція «Перший рік президентства Віктора Януковича. Підсумки».

Під час прес-конференції будуть оприлюднені сенсаційні висновки, отримані в ході проведення всеукраїнських соціологічних досліджень та фокус груп.

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на прес-конференцію:

Як українці ставляться до влади та опозиції (порівняння даних з попередніми дослідженнями)?

Кого українці вважають опозицією?

Як громадяни оцінюють зміни в країні за останній рік: щодо громадських свобод, в економіці та зовнішній політиці?

Кому з політиків довіряють та не довіряють громадяни?

Резонансні кримінальні справи: боротьба з корупцією чи з опозицією?

Як на думку респондентів змінилися стосунки з ЕС та Росією за останній рік?

Скільки в Україні багатіїв?

Учасники прес-конференції:

Володимир Застава, директор департаменту комунікацій Горшенін Груп,

Марина Ткаченко, директор з програм розвитку людського потенціалу Горшенін Груп.

Контакт для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 63, (098)343 62 11.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.