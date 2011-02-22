Северінсен вважає, що при Януковичу зруйнувався плюралізм
Без громадського телебачення не обійтися?
Колишній співдоповідач Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні, президент міжнародної громадської організації «Європейська Медіа Платформа» Ханне СЕВЕРІНСЕН відзначає формування цензури в українських ЗМІ за рік президентства Віктора ЯНУКОВИЧА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Києві під час круглого столу, присвяченого виконанню медійних пунктів резолюції ПАРЄ та Європарламенту щодо України.
Х.СЕВЕРІНСЕН відзначила, що за цей рік «той плюралізм, який будувався у попередні роки, зруйнувався».
За її словами, нині дуже важливим для України є існування незалежних засобів масової інформації, які б встановлювали певний рівень роботи ЗМІ, на який би орієнтувалися інші засоби масової інформації.
Крім того, додала Х.СЕВЕРІНСЕН, дуже важливим є питання створення в Україні суспільного телебачення. При цьому, за її словами, потрібно зробити усе, аби не підміняти суспільне телебачення діяльністю державного каналу. «Має бути створений такий суспільний канал, який би фінансувався суспільством і контролював самостійно свою програмну політику», - сказала вона.
Саме тому, на переконання Х.СЕВЕРІНСЕН, не може йтися лише про перейменування уже існуючого державного телеканалу. «Це інша річ, і без цього Україна не обійдеться», - додала вона.