Представник Росії в НАТО вирішив розписатися і за Україну

Радіус дії протиракет протиракетної системи (ПРО) НАТО, якщо вона створюватиметься без участі Росії, не має «заповзати» на територію України і РФ.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав постійний представник Росії при НАТО Дмитро РОГОЗІН, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Що стосується України, я сподіваюся, що пан АППАТУРАЙ достатньо компетентний і достатньо правдивий, коли він говорить, що НАТО не збирається збивати призначені їй ракети на чужій території», - сказав Д.РОГОЗІН. (14 лютого помічник заступника Генерального секретаря НАТО з політичних питань Джеймс АППАТУРАЙ заявив, що спільна ПРО Росії й НАТО не означає, що Північноатлантичний альянс ставить завдання зробити щось над територією РФ – УНІАН.)

«Проте, коли ми дивимося на радіус дії протиракет, які планується прийняти на озброєння в рамках створюваної системи, то радіус їх дії та місця їх передбачуваного розміщення говорить про те, що ці радіуси далеко заповзають на територію інших держав», - зазначив він.

«Якщо правдивість і компетентність – це візитна картка АППАТУРАЯ і його керівників, то тоді ми хотіли точно знати, що ці системи перехоплення відсунуті від території України, РФ і наших країн-сусідів настільки далеко, щоб радіус їх дії не заповзав на нашу територію», - наголосив він.

Д.РОГОЗІН відзначив, що «ми хотіли б збивати призначені нам цілі самі, а вони хай збивають теж самі, якщо йдеться не про створення єдиної системи».

Водночас, Д.РОГОЗІН упевнений, що у разі створення спільної ПРО НАТО і Росії місце таких країн як Україна, з її величезною територією, в цій системі буде знайдено.

Він нагадав, що 24 лютого генсек НАТО має намір відвідати Київ, і вже було заявлено, що серед обговорюваних під час візиту тем буде внесок України у створювану ПРО.

За словами Д.РОГОЗІНА, з урахуванням позаблокового статусу Української держави керівництво України уважно спостерігає за ходом переговорів, які ведуться між Росією та її партнерами на Заході.

Крім того, Д.РОГОЗІН відзначив, що зараз передчасно вести мову про ракетну загрозу. «Ще ніякі ракети не просто не падають, вони ще нікуди й не летять», – сказав він.

За його словами, оцінки ракетних ризиків РФ і НАТО значно не співпадають. Зокрема, при підготовці Лісабонського саміту НАТО було проведено огляд загальних загроз, і тоді було заявлено, що з цього питання було зафіксовано розбіжності.

«Ми не вважаємо, що ця ракетна загроза реальна, і ми, тим більше, не вважаємо, що вона має фокусуватися на одному хлопцеві, яким призначається Іран. Поганих хлопців багато», - сказав Д.РОГОЗІН.