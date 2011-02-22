Янукович підписав закон про спецпідготовку кандидатів у судді

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді».

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Верховна Рада ухвалила даний закон. За нього проголосувало 237 із 420 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно із законом, у зв’язку з необхідністю здійснення процесу спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді під повним контролем судової влади передбачено, що програму, навчальні плани, порядок проходження спеціальної підготовки та перелік вищих юридичних навчальних закладів, які здійснюватимуть таку підготовку, затверджуватиме Вища кваліфікаційна комісія суддів України, а організовуватиме спеціальну підготовку Національна школа суддів, яка функціонує при Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

При цьому критерії визначення переліку вищих юридичних навчальних закладів затверджуватиме Вище кваліфікаційна комісії суддів, що також забезпечуватиме знаходження процесу спеціальної підготовки під виключним контролем органів судової влади.

Передбачено також удосконалити порядок проходження спеціальної підготовки шляхом запровадження не тільки денної (очної) форми навчання, а й заочної форми підготовки.