Шаповал: Змішана система виборів може стати компромісом

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ вважає, що змішана система виборів, до якої нині схиляються політики, може виправдати себе на певному етапі, зокрема за нинішніх умов, і стати компромісним варіантом.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, про це В.ШАПОВАЛ сказав під зустрічі з делегацією американської громадської організації Freedom House на чолі з її виконавчим директором Девідом КРЕЙМЕРОМ.

Говорячи про оптимальну виборчу систему, В.ШАПОВАЛ висловив думку, що за два десятиліття практика проведення в Україні парламентських виборів довела переваги пропорційної виборчої системи. Водночас він додав, що “демократичною така система буде в разі створення регіональних виборчих округів та запровадження відкритих партійних списків”.

В.ШАПОВАЛ висловив вдячність за пропозицію американської сторони щодо надання експертної допомоги зусиллям України у поліпшенні виборчого законодавства, а також за співпрацю низки неурядових організацій з Робочою групою з питань удосконалення законодавства про вибори і з організаторами виборів на різних рівнях.

Учасники зустрічі були одностайні в тому, що вироблені світовою спільнотою стандарти демократичних виборів мають бути повною мірою відображені в законодавстві держави.

Відповідаючи на запитання гостей щодо характеру процесу з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів восени 2010 року, В.ШАПОВАЛ зазначив, що ЦВК неухильно виконувала вимоги чинного закону. При цьому він додав, що “частина його положень є досить контраверсійними, тож організаторам виборів не вдалось уникнути труднощів, а відтак і критики щодо організації виборчого процесу”. За словами голови ЦВК, однією з найскладніших у застосуванні була норма закону щодо порядку формування виборчих комісій, у якій, на його переконання, простежується певна деформація принципів рівного виборчого права.