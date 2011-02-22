В українців назбиралося 10 тисяч запитань до Януковича

За тиждень, з 14 до 20 лютого, на адресу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА надійшло майже 10 тисяч запитань громадян у рамках телепроекту «Розмова з країною».

За інформацєю прес-служби Президента, найбільше запитань надходить за телефонами контакт-центру ВАТ «Укртелеком» - майже кожне друге запитання. Решта питань надійшло через Інтернет за допомогою партнерів телепроекту - інформаційних агентств УНІАН та «Інтерфакс-Україна».

Найбільше запитань надійшло з Донецької області – 11% від загальної кількості питань, друге і третє місце – Київ (10%), Дніпропетровська область – 9%.

Найменше запитують жителі Рівненської, Тернопільської, Закарпатської, Волинської та Чернівецької областей. З цих регіонів надійшло по 1% від загальної кількості запитань.

За змістом найбільше громадян України цікавлять виплати пенсій – 14% від загальної кількості питань, економіка – 12%, робота банків і фінансового сектора та питання роботи органів державної і місцевої влади – по 7%, а також політичні питання та питання роботи медичних установ – по 5%.

Одними з найбільш популярних запитань є пенсійна реформа та вік виходу на пенсію, зокрема, для жінок. Досить часто запитують про пенсії «дітей війни» і пенсії військовослужбовцям.

Чимало нарікань надходить на роботу банків і фінансових установ, йдеться у повідомленні. Громадяни просять відповісти на питання повернення вкладів збанкрутілих банків, кредитних спілок, внесків до Ощадбанку СРСР.

Найменше запитань надходить за темами: питання трактування історії, міжнародне життя, культура - близько 1%.

Кожен, хто надіслав питання Президенту і не встиг отримати відповідь під час прямого ефіру, отримає її по завершенні телепроекту, підкреслив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН.