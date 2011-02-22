БЮТ замінив заборонений мітинг зустріччю з виборцями

Херсонський окружний адміністративний суд відмовив мерії Херсона в забороні на проведення в центрі міста зустрічі народного депутата від БЮТ Юрія ОДАРЧЕНКА з виборцями.

Як повідомив кореспонденту УНІАН депутат Херсонської міськради (фракція ВО «Батьківщина»), прес-секретар Херсонської обласної організації партії Станіслав ТРОШИН, після багатогодинного розгляду справи суд закрив справу за позовом мерії Херсона до народного депутата Ю.ОДАРЧЕНКА про заборону йому проводити зустріч з виборцями.

В процесі розгляду справи суд вирішив, що справа є особливо складною, через що розглядала її ціла колегія з трьох суддів.

Свій позов Херсонський міськвиконком обгрунтував тим, що «насправді планується не зустріч з виборцями, а мітинг, який вчора було заборонено». Зокрема, в своїх аргументах юристи міськвиконкому посилалися навіть на постанову Президії Верховної Ради СРСР від 1988 року, стверджує С.ТРОШИН.

Інтереси Ю.ОДАРЧЕНКА в суді представляв його помічник Дмитро ІЛЬЧЕНКО, який під час розгляду справи доводив, що міська рада не має права обмежувати народного депутата в правах. Згідно з Конституцією України, зустріч з виборцями не може бути заборонена навіть в умовах військового часу, крім того, за словами юриста, безглуздо обгрунтовувати обмеження права народних депутатів збирати людей на підставі постанови Президії Верховної Ради СРСР від 1988 року. Хоча, цю постанову юристи Херсонського міськвиконкому використовують для заборони проведення різних мітингів вже 22 року.

Поки сторони сперечалися, зустріч народного депутата з виборцями завершилася, і судді вирішили, що подальший розгляд справи безглуздий. Крім того, міська рада, подаючи позовну заяву, порушила цілу низку процесуальних норм.

У результаті суд залишив позов мерії Херсона без розгляду.

Як повідомляв УНІАН, Херсонський окружний адміністративний суд 21 лютого заборонив ВО "Батьківщина" проводити мітинг на площі Свободи 22 лютого. Народний депутат Ю.ОДАРЧЕНКО заявив журналістам, що 22 лютого проведе на площі Свободи зустріч з виборцями.

Сьогодні в Херсоні прихильники ВО «Батьківщина» і партії «Свобода» провели акцію з нагоди річниці інавгурації Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Захід охороняли більш як 20 працівників міліції у формі.

Крім Ю.ОДАРЧЕНКА, з присутніми спілкувалися депутати Херсонських обласної і міської рад.