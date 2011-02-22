В Одесі намалювали свастику на пам'ятнику Пушкіну

В Одесі невідомі зловмисники заляпали білою аерозольною фарбою верхню частину пам`ятника Олександрові Пушкіну, що встановлений на однойменній вулиці, а також намалювали свастику на тильній частині обеліска.

Як повідомили УНІАН у міському Управлінні внутрішніх справ Одеси, зараз правоохоронці встановлюють особи зловмисників і час акту вандалізму.

«Кримінальної справи за цим фактом наразі не порушено», - сказала керівник ЦГЗ міськУВС Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА.

Начальник управління з питань охорони об`єктів культурної спадщини Одеської міськради Володимир МЕЩЕРЯКОВ запевнив, що «фахівці незабаром відновлять зовнішній вигляд статуї». «Важливо тільки визначити тип аерозольної фарби», - зазначив він.

Ряд національно-патріотичних організацій розцінили осквернення пам`ятника О.Пушкіну як продовження цілеспрямованої політики антиукраїнських сил по дискредитації національно-патріотичних організацій, а також як спробу викликати нову хвилю політичних репресій проти опонентів влади.

Зокрема, про це йдеться у повідомленні прес-служби обласної організації ВО «Свобода», яке має УНІАН. «Українофобські сили дуже незадоволені зростанням популярності націоналістичної ідеології як в Україні, так і в Одесі», - підкреслили у ВО «Свобода».