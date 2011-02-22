Губернатор: у Львові немає жодного нацистського символу

У Львові немає жодного нацистського символу, який може образити гостей фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це кореспонденту УНІАН сказав у Харкові голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК, коментуючи заяву народного депутата від Комуністичної партії України Євгена ЦАРЬКОВА про необхідність «до Євро очистити Львів від нацистської символіки».

«Я хочу сказати, що немає символів нацизму. Я запрошую цього комуніста до себе, нехай він мені запропонує дискусію. Я готовий з ним зустрічатись. Немає таких символів», - підкреслив М.ЦИМБАЛЮК.

Як повідомлялося, учора, 21 лютого, на засіданні Верховної Ради Є.ЦАРЬКОВ заявив, що до Євро-2012 треба «очистити Львів від нацистської символіки». На його думку, гостей чемпіонату обурить наявність у Львові пам’ятників «нацистським посіпакам».

«Як сприйматимуть учасники Євро-2012 символіку нацизму, якою буквально напханий Львів? Таке питання поставить німець, на батьківщині якого подібне вважається злочином і карається законом, про це запитає нас поляк, росіянин, єврей. Напевно, побачивши меморіальний комплекс Бандері, будуть обурені представники багатьох національностей країн Європи та СНД», - сказав Є.ЦАРЬКОВ.