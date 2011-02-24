Табачник пояснив, що говорити про наступ на свободу слова - це гріх
14:37, 24 лютого 2011Політика
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Опозиція на ТБ буває частіше за владу?
Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК переконаний, що в українському телеефірі опозиція виступає частіше, ніж представники влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві перед початком конференції громадської організації «Собор громадської злагоди» на тему: «Річниця президентства Віктора ЯНУКОВИЧА: успіхи і очікування».
«Якщо зробити елементарний моніторинг ЗМІ, хоча б найпопулярніших телеканалів, скільки в живому ефірі виступають представники влади і опозиції, то набагато більше виступають представники опозиції. Тому говорити про наступ на свободу слова це грішити проти істини», - сказав Д.ТАБАЧНИК.
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