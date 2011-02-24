Черновецький з'явився на засіданні Київради

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відкрив сьогоднішнє пленарне засідання Київради, на яке винесено, зокрема, два питання, що стосуються змін до бюджету та програми соціально-економічного розвитку міста.

Як передає кореспондент УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, зокрема закликав депутатів Київради негайно приступити до роботи, оскільки питання сьогоднішнього порядку денного є дуже важливими.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запропонував затвердити порядок денний та запросив до виступу з першого питання порядку денного – внесення змін до бюджету столиці – профільного заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА.

Розгляд питань порядку денного триває.