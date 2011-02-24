Черновецький з'явився на засіданні Київради
14:59, 24 лютого 2011Політика
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І закликав негайно приступити до роботи
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відкрив сьогоднішнє пленарне засідання Київради, на яке винесено, зокрема, два питання, що стосуються змін до бюджету та програми соціально-економічного розвитку міста.
Як передає кореспондент УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, зокрема закликав депутатів Київради негайно приступити до роботи, оскільки питання сьогоднішнього порядку денного є дуже важливими.
Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запропонував затвердити порядок денний та запросив до виступу з першого питання порядку денного – внесення змін до бюджету столиці – профільного заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА.
Розгляд питань порядку денного триває.
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