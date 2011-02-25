Результати 1/16 Ліги Європи

Динамо виходить на Манчестер Сіті

Сьогоднішніми матчами у відповідь завершився етап 1/16 Ліги Європи Брага - Лех 2:0. Перший матч 0:1 Аякс - Андерлехт 2:0 (3:0) ПСЖ - БАТЕ 0:0 (2:2) Вільярреал - Наполі 2:1 (0:0) Штутгарт - Бенфіка 0:1 (1:2) Твенте - Рубін 2:2 (2:0) Манчестер Сіті - Аріс 3:0 (0:0) Динамо - Бешикташ 4:0 (4:1) Нагадаємо, що раніше зіграли Зеніт - Янг Бойз 3:1. Перший матч 1:2 Спартак - Базель 1:1 (3:2) Ліверпуль - Спарта 1:0 (0:0) Спортинг - Глазго Рейнджерс 2:2 (1:1) Байєр - Металіст 2:0 (4:0) ПСВ - Лілль 3:1 (2:2) ЦСКА - ПАОК 1:1 (1:0) Порту - Севілья 0:1 (2:1) *** Матчі 1/8 пройдуть 10-го і 17 (у відповідь) березня в парах: Бенфіка - ПСЖ Динамо - Манчестер Сіті Твенте - Зеніт ЦСКА - Порту ПСВ - Рейнджерс Байєр - Вільяреал Аякс - Спартак Брага - Ліверпуль

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