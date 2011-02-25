Результати 1/16 Ліги Європи
Динамо виходить на Манчестер Сіті
Сьогоднішніми матчами у відповідь завершився етап 1/16 Ліги Європи
Брага - Лех 2:0. Перший матч 0:1
Аякс - Андерлехт 2:0 (3:0)
ПСЖ - БАТЕ 0:0 (2:2)
Вільярреал - Наполі 2:1 (0:0)
Штутгарт - Бенфіка 0:1 (1:2)
Твенте - Рубін 2:2 (2:0)
Манчестер Сіті - Аріс 3:0 (0:0)
Динамо - Бешикташ 4:0 (4:1)
Нагадаємо, що раніше зіграли
Зеніт - Янг Бойз 3:1. Перший матч 1:2
Спартак - Базель 1:1 (3:2)
Ліверпуль - Спарта 1:0 (0:0)
Спортинг - Глазго Рейнджерс 2:2 (1:1)
Байєр - Металіст 2:0 (4:0)
ПСВ - Лілль 3:1 (2:2)
ЦСКА - ПАОК 1:1 (1:0)
Порту - Севілья 0:1 (2:1)
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Матчі 1/8 пройдуть 10-го і 17 (у відповідь) березня в парах:
Бенфіка - ПСЖ
Динамо - Манчестер Сіті
Твенте - Зеніт
ЦСКА - Порту
ПСВ - Рейнджерс
Байєр - Вільяреал
Аякс - Спартак
Брага - Ліверпуль