Результати 1/16 Ліги Європи

00:06, 25 лютого 2011
Політика
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Динамо виходить на Манчестер Сіті

Сьогоднішніми матчами  у відповідь завершився етап 1/16 Ліги Європи

Брага - Лех 2:0. Перший матч 0:1

Аякс - Андерлехт 2:0 (3:0)

ПСЖ - БАТЕ 0:0 (2:2)

Вільярреал - Наполі 2:1 (0:0)

Штутгарт - Бенфіка 0:1 (1:2)

Твенте - Рубін 2:2 (2:0)

Манчестер Сіті - Аріс 3:0 (0:0)

Динамо - Бешикташ 4:0 (4:1)

Нагадаємо, що раніше зіграли

Зеніт - Янг Бойз 3:1. Перший матч 1:2

Спартак - Базель 1:1 (3:2)

Ліверпуль - Спарта 1:0 (0:0)

Спортинг - Глазго Рейнджерс 2:2 (1:1)

Байєр - Металіст 2:0 (4:0)

ПСВ - Лілль 3:1 (2:2)

ЦСКА - ПАОК 1:1 (1:0)

Порту - Севілья 0:1 (2:1)

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Матчі 1/8 пройдуть 10-го і 17 (у відповідь) березня в парах:

Бенфіка - ПСЖ

Динамо - Манчестер Сіті

Твенте - Зеніт

ЦСКА - Порту

ПСВ - Рейнджерс

Байєр - Вільяреал

Аякс - Спартак

Брага - Ліверпуль

 

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