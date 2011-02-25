Україна - чемпіон з інфляції в СНД

За підсумками 2010 року наша країна зайняла перше місце в СНД за зростанням інфляції. Про це пише «Комсомольская правда в Украине».

Так, за даними Державного комітету статистики України, ціни в країні за минулий рік зросли на 9,4 відсотка. Наздоганяють нас Вірменія (8,2 відсотка), Киргизстан (8 відсотків), Білорусь (7,8 відсотка), Молдова (7,4 відсотка). У Росії ціни минулого року зросли на 6,9 відсотка.

У середньому по СНД цей показник становив 7,4 відсотка.

За даними Держкомстату, в 2010 році загальний обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) у постійних цінах у країнах СНД збільшився на 4,5 відсотка. Найбільше зростання показали Узбекистан (+8,5 відсотка), Білорусь (+7,6 відсотка) і Казахстан (+7,5 відсотка). В Україні річне зростання ВВП становило 4,2 відсотка.

Газета зазначає, що Україна має всі шанси випередити СНД і в 2011 році. Нагадаємо, що в січні 2011 року споживчі ціни на товари та послуги в Україні найшвидше зростали в Криму (+1,6 відсотка). На другому місці в цьому рейтингу розташувалася Івано-Франківська область (+1,5 відсотка), на третьому – Севастополь (+1,4 відсотка). Відносно стабільні ціни в січні спостерігалися в Київській (+0,4%), Закарпатській (+0,5%), Волинській (+0,6%) областях і в Києві (+0,6%).