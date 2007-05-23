Мороз вбиває клин між Ющенком і Януковичем

Соціалістична партія України заявляє, що якщо прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ погодить дату дострокових виборів з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ без попередньої відміни “незаконних” указів глави держави і без рішення Конституційного Суду, то СПУ не визнає такого рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради заявив народний депутат V скликання, член фракції СПУ Ярослав МЕНДУСЬ.

«СПУ заявляє, що якщо прем’єр-міністр погодить з В.ЮЩЕНКОМ дату дострокових виборів без попередньої відміни незаконних указів про відставку суддів і без рішення Конституційного Суду щодо конституційності указу про розпуск парламенту, СПУ не підтримає таке рішення», - сказав Я.МЕНДУСЬ.

Він також наголосив, що політична криза в Україні зайшла в глухий кут. За його словами, в таких умовах переговори між В.ЮЩЕНКОМ і В.ЯНУКОВИЧЕМ не можуть привести до виходу з протистояння, що склалося.

Я.МЕНДУСЬ зазначив, що Партія регіонів, продовжуючи сепаратні переговори з В.ЮЩЕНКОМ, мимоволі підігрує своїм політичним опонентам.

«Які можна вести переговори з людиною, яка, як і раніше, вважає дійсними свої укази, що, по суті, знищили судову систему в Україні?», - сказав народний депутат.

Він наголосив, що на даний час В.ЯНУКОВИЧ є набагато впливовішою політичною фігурою, ніж В.ЮЩЕНКО.

«Тому що В.ЮЩЕНКО - це людина, яка вперше ввела в офіційну практику української влади незаконний тиск на суди і суддів», - наголосив Я.МЕНДУСЬ.

За словами народного депутата, на знак протесту такої політики Президента секретар Ради національної безпеки і оборони Віталій ГАЙДУК та його заступник Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ подали у відставку.

«З ким же зараз вести переговори? Із мукачівським угрупованням? Його лідером, політична кар’єра якого побудована на контрабанді горілки і крадених автомобілів?», - сказав він.

Я.МЕНДУСЬ висловив переконання, що метою дострокових виборів є знищення Коаліції національної єдності.

При цьому, за його словами, глава уряду без підтримки коаліції це лише лідер однієї із парламентських партій, з яким В.ЮЩЕНКУ набагато легше боротися заради переділу влади.

Він також висловив переконання, що якщо В.ЯНУКОВИЧ одноосібно домовиться з В.ЮЩЕНКО про дату дострокових виборів, то він стане заручником президентського оточення.