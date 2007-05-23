Частина фракції БЮТ готова повернутися у ВР

Народні депутати – члени Партії вільних демократів, які входять у фракцію БЮТ, у разі визнання Конституційним Судом нелегітимним президентського указу про розпуск Верховної Ради, мають намір повернутися в сесійний зал Верховної Ради.

Про це в інтерв`ю газеті «Столичные новости» повідомив один з лідерів партії, народний депутат V скликання Дмитро ВИДРІН.

«Спочатку дочекаюся рішення Конституційного Суду. Якщо він визнає, що "розпускний" указ Президента був нелегітимним, тоді я повернуся в зал. Прийду не один. Зі мною буде шість чоловік - однодумців з Партії вільних демократів», - заявив Д.ВИДРІН.

Як розповів Д.ВИДРІН, повернувшись у сесійний зал, «вільні демократи» мають намір примусити парламент визнати існування реальної опозиції і прийняти відповідний закон, з цією метою вони навіть готові заблокувати трибуну ВР.

Д. ВИДРІН не боїться позбутися мандата, оскільки і так «не відчуває, що він є». До того ж, за його словами, його депутатська картка знаходиться не в нього, а в «когось із десятників».

«У нас голосують не окремі депутати, – пояснив Д. ВИДРІН, – а так звані десятники. Це зроблено, щоб уникнути "неправильного" волевиявлення. Так у нас зазвичай і відбувалося, поки ми знаходилися в залі. Було навіть так, що нас не було, а наші десятники заходили в зал і голосували замість нас».