Ющенко і Янукович взяли тайм-аут

16:31, 23 травня 2007
Політика
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Зустріч відновиться найближчим часом

Ющенко, ЯнуковичУ зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА оголошено перерву.

Як повідомили журналістам у прес-службі Секретаріату Президента, зустріч відновиться найближчим часом.

За інформацією прес-служби уряду, зараз В.ЯНУКОВИЧ проводить зустріч із заступником помічника державного секретаря США з питань Європи і Євразії Девідом КРЕЙМЕРОМ.

 

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