Ющенко і Янукович взяли тайм-аут

Зустріч відновиться найближчим часом

У зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА оголошено перерву. Як повідомили журналістам у прес-службі Секретаріату Президента, зустріч відновиться найближчим часом. За інформацією прес-служби уряду, зараз В.ЯНУКОВИЧ проводить зустріч із заступником помічника державного секретаря США з питань Європи і Євразії Девідом КРЕЙМЕРОМ.

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