Байден подякував Януковичу за допомогу в евакуації громадян США з Лівії

Президент України Віктор Янукович провів телефонну розмову з віце-президентом США Джозефом Байденом. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

У ході бесіди були обговорені підсумки третього засідання українсько-американської Комісії зі стратегічного партнерства, яке відбулося у Вашингтоні 15 лютого 2011 року.

Співрозмовники висловили спільну думку, що засідання у Вашингтоні відбулося успішно, і результати спільної роботи заслуговують на високу оцінку.

Говорячи про розвиток демократії в Україні, Віктор Янукович зазначив, що високо цінує зусилля Сполучених Штатів зі зміцнення демократії у світі та увагу до розвитку демократичних інститутів в Україні.

«Ми залишаємось відкритими до конструктивного діалогу з питань зміцнення демократії та верховенства права, а також реалізації відповідних реформ», - наголосив Віктор Янукович.

Сторони також обговорили питання вдосконалення кримінальної юстиції та виборчого законодавства України з метою зміцнення громадянського суспільства. „Ми створили робочу групу з вдосконалення виборчого законодавства, до якої залучено міжнародних фахівців. Впевнений, що завершення реформи виборчого законодавства стане ще одним кроком на шляху до інтеграції в Європу”, - зазначив Віктор Янукович.

Президент України і ііце-президент США обговорили стан виконання взаємних зобов’язань у сфері ядерної безпеки.

«Україна готова до подальшої роботи з метою вивезення всіх запасів високозбагаченого урану до Саміту з ядерної безпеки у 2012 році», - наголосив Віктор Янукович.

Президент України обговорив з Джозефом Байденом підготовку заходів, приурочених до 25-річчя Чорнобильської трагедії. Віце-президент США запевнив, що Сполучені Штати будуть представлені на високому рівні. «Сьогодні Україна разом з міжнародною спільнотою активно готує саміт та науково-практичну конференцію. Наша ініціатива була підтримана більшістю країн світу та міжнародних організацій», - зауважив Віктор Янукович.

Джозеф Байден подякував главі української держави за допомогу в евакуації громадян США з Лівії.

Сторони також обговорили питання європейської інтеграції, кроки з поліпшення бізнес-клімату в Україні та створення кращих умов для залучення іноземних прямих інвестицій.

«Зараз в Україні впроваджується низка важливих реформ, які мають докорінно модернізувати країну», - зазначив Віктор Янукович.

Джозеф Байден дав позитивну оцінку започаткованим в Україні реформам.