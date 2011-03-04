Литвин таки вирішив увімкнути систему персонального голосування у ВР?

Тестування модернізованої системи голосування «Рада» із сенсорною кнопкою відбудеться наступного пленарного тижня у п’ятницю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

«Я сподіваюся, що ми на тому тижні зможемо провести тестування, покажемо, як усе це працює. Я думаю, що наступного тижня у п’ятницю», - сказав він.

В.ЛИТВИН наголосив на необхідності навчити депутатів користуватися цією системою.

За його словами, від тестування до впровадження системи може пройти небагато часу, якщо система підтвердить свою надійність. Однак голова ВР відмовився назвати конкретну дату.