За що мер-регіонал бив агітатора, а депутати-свободівці - мера?

Партія регіонів заявляє про напад місцевих депутатів від ВО «Свобода» на мера Збаража Тернопільської області.

Як повідомляє офіційний сайт тернопільської обласної організації Партії регіонів, напад на міського голову Збаража Михайла БОЧАРОВА, обраного від Партії регіонів, стався 4 березня у приміщенні міськвиконкому.

«Під час сесії Збаразької міської ради представник ВО «Свобода», який не є депутатом міської ради, намагався роздавати листівки, що містили наклепницьку інформацію. Як міський голова М.БОЧАРОВ заборонив йому це робити, що викликало невдоволення з боку депутатів-«свободівців», – йдется у повідомленні.

За даними Партії регіонів, після сесії М.БОЧАРОВ попросив розповсюджувача листівок дати пояснення з приводу наклепницької інформації і викликав представника міліції.

«Однак депутат Збаразької районної ради від «Свободи» Юрій ДМИТРИШИН у насильницький спосіб намагався перешкодити діям голови. Він та ще четверо депутатів–«свободівців» Збаразької міської ради з погрозами фізичного насильства та нецензурною лайкою вдерлися у приміщення міськвиконкому, брутально виламавши двері. Під час нападу міському голові завдано тілесних ушкоджень, також пошматовано одяг», – йдеться у повідомленні. Після цього з високим артеріальним тиском М.БОЧАРОВА доставили до лікарні.

Міський голова Збаража звернувся до правоохоронних органів з приводу інциденту.

У свою чергу у ВО «Свобода» заявляють, що саме М.БОЧАРОВ почав завдавати тілесних ушкоджень представнику «Свободи».

«4 березня мала відбутися чергова сесія Збаразької міської ради. Проте, міський голова Збаража, якому 24 грудня 2/3 депутатського складу міськради висловили недовіру, не має ні найменшого бажання чути думку депутатів, ігнорує їхні пропозиції, не підписує рішення сесії, не виконує судових рішень, ігнорує приписи прокуратури», – зазначає прес-служба обласної організації ВО «Свобода».

У її повідомленні вказано, що депутати Збаразької міськради від «Свободи» та член молодіжної організації «Сокіл» Павло ПОПЕЛЬОВСЬКИЙ роздавали у сесійній залі «Депутатський вісник», в якому була надрукована відповідь Збаразького РЕМ ВАТ «Тернопільобленерго» на депутатське звернення. У віснику стверджувалося, що «міський голова Збаража БОЧАРОВ М.Г. завдав збитків безобліковим споживанням електроенергії на суму 3,295 тис. грн».

«Іншими словами, М.БОЧАРОВ крав електроенергію, що, зрештою, після передачі справи у суд і визнав, і сплатив цю суму в енергокомпанію. Але дізнавшись, що цю інформацію розміщено у «Депутатському віснику», М.БОЧАРОВ накинувся на 18-річного П.ПОПЕЛЬОВСЬКОГО та, штовхаючи і б’ючи у спину, потягнув його на другий поверх, де разом з директором Збаразького ринку хлопця штурхали, били в спину, обзивали, шарпали, утримуючи двері», – йдеться у повідомленні ВО «Свобода». За даними прес-служби, місцеві депутати двері зуміли відчинити та вирвати П.ПОПЕЛЬОВСЬКОГО з рук мера.

Після інциденту депутати міської ради від ВО «Свобода» звернулися до начальника Збаразького райвідділу УМВС та начальника УМВС України у Тернопільській області, а також до прокурора Збаразького району та прокурора Тернопільської області з метою відреагувати на дії міського голови Збаража М.БОЧАРОВА, йдеться у повідомленні ВО «Свобода».