Чому Луценка тримають за ґратами?

Народний депутат України Юрій СТЕЦЬ (фракція НУ-НС, представник “Народної самооборони) вважає, що влада кинула за ґрати лідера “Народної самооборони” Юрія ЛУЦЕНКА через те, що він один з небагатьох політиків, який здатен повести за собою народ.

Про це УНІАН повідомили в “Народній самообороні”.

За словами депутата, влада розуміє, що “людина з такими харизматичними ораторськими здібностями за два місяці підніме український народ і приведе до Києва”. “А що буде далі — можете собі уявити”, – додав він. Ю.СТЕЦЬ наголосив, що спроби визволити Ю.ЛУЦЕНКА з-за ґрат не припиняються. “Є певні дії, які можна озвучити публічно. Є те, що краще тримати в таємниці, але жодна людина з тих, хто вважає себе другом ЛУЦЕНКА, не дозволить собі ніколи припинити боротьбу за його звільнення з Лук`янівського СІЗО. Це я знаю на сто відсотків”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Печерський районний суд Києва подовжив термін тривання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою до 26 квітня.